Putin spricht mit Witkoff über Ukraine-Plan und droht Europa

Moskau/Washington - Der russische Präsident Wladimir Putin hat in Moskau mit US-Vertretern über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs verhandelt. Unmittelbar zuvor drohte er mit scharfen Worten der Ukraine - und auch ihren Unterstützern in Europa. Wenn Europa kämpfen wolle und damit beginne, sei Russland sofort dazu bereit, sagte er. An dem Treffen im Kreml nahmen der US-Sondergesandte Steve Witkoff sowie der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teil.

Ohne Rubio: NATO-Außenminister tagen in Brüssel

Brüssel - Die Außenminister der NATO-Staaten kommen am Mittwoch (9.00 Uhr) in Brüssel zu ihrem letzten regulären Treffen des Jahres zusammen. Im Hauptquartier des Militärbündnisses soll es einmal mehr um die Unterstützung der Ukraine und die Bemühungen um einen Ausbau von Abschreckung und Verteidigung gehen. Zudem werden Gespräche über russische Luftraumverletzungen und Sabotageakte in Europa erwartet. Überschattet wird das Treffen von der Absage von US-Außenminister Marco Rubio.

Ex-EU-Kommissar Hahn dürfte OeNB-Präsident werden

Wien - Ex-EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) soll Medienberichten zufolge neuer Präsident des Generalrats der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) werden. Das soll die ÖVP, der die Personalauswahl laut Koalitionsabkommen zusteht, entschieden haben, berichteten "Standard" und "Krone" am Dienstagabend. Der entsprechende Entschluss soll laut "Krone" bereits am Mittwoch im Ministerrat abgesegnet werden.

Louvre-Diebstahl: Vierter Tatverdächtiger in U-Haft

Paris - Gut sechs Wochen nach dem spektakulären Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre sitzen nun alle Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Am Dienstag sei auch für den vierten Verdächtigen U-Haft angeordnet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 39-Jährige aus der Pariser Vorstadt Saint-Denis, der bereits wegen Zuhälterei und Hehlerei vorbestraft ist, war vor einer Woche auf einer Baustelle im westfranzösischen Laval festgenommen worden.

Schüsse auf Nationalgarde - Verdächtiger angeklagt

Washington - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Nationalgardisten in der US-Hauptstadt Washington ist der Verdächtige wegen Mordes angeklagt worden. Ihm würden zudem Körperverletzung und Verstöße gegen Waffengesetze zur Last gelegt, berichteten US-Medien übereinstimmend. Der mutmaßliche Täter war den Berichten zufolge per Video aus dem Krankenhaus zum Gerichtstermin zugeschaltet. Der Mann plädierte demnach auf nicht schuldig.

EU-Kommission stellt Plan für Beschaffung Seltener Erden vor

Brüssel - Die EU-Kommission stellt am Mittwoch ihre Pläne für eine zuverlässigere Beschaffung Seltener Erden für die europäische Industrie vor. EU-Industriekommissar St�phane S�journ� will die EU damit unabhängiger von China machen, das einen Großteil der weltweiten Produkten und Verarbeitung Seltener Erden kontrolliert. Er hatte Peking in der vergangenen Woche "Erpressung" in diesem Zusammenhang vorgeworfen.

