Ex-Freund von seit 2018 vermisster Jennifer S. gestand Tat

Wien - Fast acht Jahre nach dem Verschwinden der 21-jährigen Wienerin Jennifer S. gilt der Fall als geklärt. Der mittlerweile 32-jährige Ex-Freund hat laut Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt Wien ein "umfassendes Tatgeständnis" abgelegt und die Polizei zu den sterblichen Überresten der jungen Frau geführt. Der Mann war seit Jahren wegen Gewalt gegenüber seinen Partnerinnen polizeilich bekannt. Eine verdächtige Sprachnachricht hat im Frühjahr zu neuen Ermittlungen geführt.

Reformpartnerschaft soll konkreten Fahrplan bekommen

Wien - Am Dienstagnachmittag sind im Kanzleramt die Spitzen von Bund, Ländern und Gemeinden zusammengekommen, um über den Zwischenstand der vor sechs Monaten gestarteten "Reformpartnerschaft" für eine größere Verwaltungsreform zu beraten. Schwerpunktthema bei dem Treffen soll die Gesundheit sein. Für Diskussionen über Kompetenzverschiebungen sei es aber zu früh, betonten mehrere Teilnehmer vor dem Treffen. Als Ziel des heutigen Termins wurde ein Fahrplan bis Ende 2026 ausgegeben.

Freispruch für Egisto Ott vom OGH in Teilen aufgehoben

Wien/Salzburg - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat am Dienstag einen im März 2025 gefällten Freispruch für den ehemaligen Chefinspektor des aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, teilweise aufgehoben. Zur Gänze aufgehoben wurden die in derselben Verhandlung ergangenen Schuldsprüche für den Ex-FPÖ-Nationalratsabgeordneten Hans-Jörg Jenewein und eine frühere Mitarbeiterin des ehemaligen Innenministers und nunmehrigen FPÖ-Obmanns Herbert Kickl.

Mehr als 20 Tote bei Brand in Bürogebäude in Jakarta

Jakarta - Bei einem Brand in einem Bürogebäude im Zentrum der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind nach Polizeiangaben mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handle es sich um 15 Frauen, darunter eine Schwangere, sowie fünf Männer, erklärte die indonesische Polizei am Dienstag. Das Feuer sei wahrscheinlich durch die Explosion einer Drohnen-Batterie im Erdgeschoss ausgelöst worden und habe sich bis in die oberen Stockwerke ausgebreitet.

Untreue-Prozess gegen Linzer Ex-Stadtchef Luger abberaumt

Linz - Der Prozess am Freitag gegen den Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) wegen des Vorwurfs der Untreue im Zuge der Brucknerhausaffäre ist auf unbestimmte Zeit abberaumt worden. Wie ein Gerichtssprecher Dienstagmittag mitteilte, hat der Einzelrichter im Vorfeld der Verhandlung ein Diversionsangebot der Verteidigung zugestellt. Zahlt Luger bis 24. Dezember 20.000 Euro, wird eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hat der Diversion nicht zugestimmt, das Angebot bleibt aufrecht.

Taxi-Demo in Wien - Verkehrslage entspannt sich

Wien - Der Protest der freien Wiener Taxler gegen die Marktmacht der Funktaxizentralen und Onlineplattformen fand Dienstagmittag seine Fortsetzung. Bereits vor zwei Wochen, am 26. November, sorgte die Protestfahrt am Nachmittag in Wien für deutliche Verkehrsbehinderungen. Der Konvoi startete heute, wie zuletzt, um 12.00 Uhr in der Arbeiterstrandbadstraße beim Donauturm und führte über den zweiten Bezirk zum Heldenplatz, wo um 15 Uhr die Abschlusskundgebung stattfand.

35-Jähriger starb bei Pkw-Absturz im Tiroler Zillertal

Stummerberg - Ein 35-jähriger Österreicher ist in Stummerberg im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) bei einem Pkw-Absturz ums Leben gekommen. Das rund 55 Meter abgestürzte Fahrzeug wurde am Dienstag gegen 10.00 Uhr von einem unbeteiligten Zeugen im Hang liegend entdeckt, bestätigte eine Polizeisprecherin der APA entsprechende Medienberichte. Wann es zu dem Unfall gekommen war, war vorerst ebenso unklar wie der Unfallhergang und Gegenstand von Ermittlungen.

Notstand in Litauen wegen Ballons aus Belarus

Vilnius - Litauen hat wegen Ballons aus dem benachbarten Belarus am Dienstag den Notstand ausgerufen. Der Innenminister des EU- und NATO-Landes, Wladislaw Kondratowitsch, begründet den Schritt nicht nur mit Störungen des Flugverkehrs, sondern auch mit Interessen der nationalen Sicherheit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem "inakzeptablen hybriden Angriff". Das eng mit Moskau verbündete Regime in Minsk wies die Vorwürfe zurück.

