USA drängen Kiew weiterhin zu territorialen Zugeständnissen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei den Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs drängen die USA Kiew offenbar weiterhin zum Rückzug aus einem erheblichen Teil ihres Staatsgebiets. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab am Donnerstag vor Journalisten Teile der jüngsten Fassung des US-Plans für sein Land bekannt. Darin wird laut Selenskyj der Rückzug der ukrainischen Armee aus Teilen der ostukrainischen Region Donezk gefordert und eine entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone vorgeschlagen.

Einigung auf neues Strommarktgesetz

Wien - Die Regierungsparteien haben sich mit den Grünen auf das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) geeinigt. Damit steht die Zwei-Drittel-Mehrheit für die Abstimmung im Nationalrat am Donnerstagabend. Das Gesetz soll die Netzkosten gerechter verteilen und bringt einen Sozialtarif für rund 290.000 einkommensschwache Haushalte. Photovoltaik-Anlagen unter 20 Kilowatt werden von der nun gesetzlich verankerten Einspeisegebühr in Höhe von 0,05 Cent pro Kilowattstunde ausgenommen.

Norbert Hofer erwägt Rückzug aus Landespolitik

Eisenstadt - Norbert Hofer erwägt seinen Rückzug aus der burgenländischen Landespolitik. Der ehemalige FPÖ-Bundesparteiobmann, Bundespräsidentschaftskandidat und nunmehrige Klubobmann im Landtag will bis Jahresende über seine Zukunft nachdenken, erklärte er am Donnerstag gegenüber der APA. Es gebe laufend Angebote aus der Privatwirtschaft - sollte er wechseln, werde er jedenfalls "immer politisch aktiv sein" und die Freiheitlichen unterstützen.

Schüsse in Vorarlberg: Opfer und Verdächtiger tot

Bregenz/Feldkirch - In Feldkirch-Gisingen ist am Donnerstagabend ein 67-jähriger Mann durch mehrere Schüsse getötet worden. Als dringend tatverdächtig gilt ein 45-jähriger Oberländer, den das Einsatzkommando Cobra im Zuge der Fahndungsmaßnahmen kurz nach 20.00 Uhr tot in seinem Wohnhaus aufgefunden habe, teilte die Landespolizeidirektion gegen 21.00 Uhr mit. Die Auffindungsumstände deuteten auf einen Suizid hin, hieß es.

Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen

Brüssel - Die EU-Kommission will nach Angaben des EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber das Verbrenner-Aus kippen. Dies wurde inzwischen auch der Deutschen Presse-Agentur aus Kommissionskreisen bestätigt. Demnach will die Behörde nach derzeitigem Stand der Planung vorschlagen, auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennertechnologie zuzulassen.

Russisches Vermögen in der EU bleibt dauerhaft eingefroren

Brüssel - Die EU-Staaten haben sich darauf verständigt, per Mehrheitsentscheid eine rechtliche Grundlage zur Nutzung von russischem Staatsvermögen für die Ukraine zu schaffen. Demnach soll im Schritt beschlossen werden, eine Rückübertragung der eingefrorenen Mittel nach Russland unbefristet zu verbieten, teilte die dänische EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag mit. Damit soll verhindert werden, dass ein Land wie Ungarn mit einem Veto die Freigabe erzwingen kann.

red