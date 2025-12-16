Merz dämpft Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe

Moskau/Den Haag - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz dämpft Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine trotz der aus seiner Sicht erfolgreichen Berliner Gespräche. "Sie haben es an der Reaktion von Russland gesehen: Es wird noch kein Ende dieses Krieges bedeuten", sagte Merz in der ZDF-Sendung "Was nun?". "Wir müssen gemeinsam weitergehen, wir müssen gemeinsam weiter die Ukraine unterstützen", Russland müsse weiter gemeinsam gesagt werden, dass dieser Krieg aufhören müsse.

EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus

Wien/EU-weit - Die EU-Kommission hat am Dienstag grünes Licht für das Aus des gänzlichen Aus für neue Autos mit Verbrennermotor ab 2035 gegeben. Sie passte ihre Emissionsrichtlinien für die Autobranche an. Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sah zwar den richtigen Weg eingeschlagen. "Die Vorschläge (...) reichen jedoch nicht weit genug", hieß es in einem Statement gegenüber der APA am Dienstagabend.

Haft für Mann nach Messerattacke auf Ehefrau in Kärnten

Klagenfurt - Wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung ist am Dienstag ein 34-jähriger Bosnier am Landesgericht Klagenfurt zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann war im Juli dieses Jahres in St. Veit an der Glan mit einem Klappmesser auf seine 25-jährige Ehefrau losgegangen. Eigentlich war versuchter Mord angeklagt, die Geschworenen sahen in diesem Punkt aber nicht die für eine Verurteilung erforderliche Sicherheit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

"L'amour toujours"-Gesänge auf Mensfest der Uni Linz

Linz - Nur wenige Tage nachdem Gäste eines Lokals in Gosau "L'amour toujours" in der Textversion "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" gesungen haben, kam es auf dem Mensafest der Johannes Kepler Uni Linz wohl wieder dazu. Studenten sollen die ausländerfeindlichen Parolen zu dem Partyhit von Gigi D'Agostino gegrölt haben. Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) als Veranstalterin machte den Vorfall öffentlich und bezog Stellung, berichtete "nachrichten.at" Dienstag.

Rom führt Eintrittsgeld für Trevi-Brunnen ein

Rom - Die Stadt Rom denkt daran Eintrittsgeld für den Trevi-Brunnen einzuführen. Die Maßnahme soll der Stadtverwaltung Einnahmen von rund 20 Millionen Euro einbringen, berichtete die Tageszeitung "Corriere della Sera" am Dienstag. Das Blatt berichtete, dass Touristen schon ab dem 7. Jänner ein Zwei-Euro-Ticket erwerben müssen, um den Trevi-Brunnen in Rom zu besuchen. Dies wurde inzwischen von Roms Gemeinderat dementiert.

Anreize für das Arbeiten im Alter in Vorbereitung

Wien - Die Bundesregierung nimmt sich zum Jahresabschluss vor, Anreize für Pensionistinnen und Pensionisten für das Arbeiten im Alter zu schaffen. Im Ministerrat am Mittwoch soll ein entsprechendes Paket geschnürt werden, das Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger danach der Öffentlichkeit vorstellen wollen. Verschoben ist die Flat Tax, stattdessen gibt es einen Freibetrag in der Höhe von 15.000 Euro pro Jahr.

