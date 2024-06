APA ots news: Die Zentralbank der Zukunft - Konferenzauftakt in Wien

OeNB und SUERF eröffneten heute Volkswirtschaftliche Tagung

Wien (APA-ots) - "Löhne, Preise, Produktivität - wir müssen die

strukturellen Veränderungen unsere Zeit verstehen, wenn wir künftig

informierte Entscheidungen treffen wollen." So äußerte sich

OeNB-Gouverneur Robert Holzmann heute in Wien zu Herausforderungen

und Chancen für die Zentralbank von morgen. Anlass: die Eröffnung der

Volkswirtschaftlichen Tagung von Nationalbank und SUERF.

Heute eröffneten OeNB-Gouverneur Robert Holzmann und

SUERF-Präsident Donato Masciandaro im Kassensal der Nationalbank die

diesjährige Volkswirtschaftliche Tagung in Wien. Thema: "The central

bank of the future: opportunities and challenges. Die Veranstalter

sind heuer die OeNB (Oesterreichische Nationalbank) und SUERF - The

European Money and Finance Forum, im Fokus steht die Zentralbank der

Zukunft.

Prophezeiungen und Empirie

Wie können Zentralbanken mit den komplexen Herausforderungen und

Unsicherheiten, die vor ihnen liegen, bestmöglich umgehen? Bei der

Beantwortung dieser zentralen Frage verlässt sich Holzmann nicht nur

auf die "prophetische Kraft" der bei der Volkswirtschaftlichen Tagung

versammelten Fachleute, sondern auch auf aktuelle empirische

Forschungsergebnisse.

So wird derzeit - unter anderem bei der OeNB - die Wirkung der

geldpolitischen Sondermaßnahmen der letzten Jahre untersucht. In

Bezug auf die Finanzstabilität sei diese derzeit noch nicht ganz

klar. Holzmann: "Einige Studien deuten auf einen positiven Effekt

hin, andere geben Anlass zur Sorge über potenzielle Risiken und

unbeabsichtigte Nebenwirkungen. Wir müssen aus Erfolgen und

möglicherweise auch Fehlern der Vergangenheit lernen, wenn wir gute

Entscheidungen für die Zukunft treffen wollen."

Klare Worte

"Wirksame Kommunikation ist und bleibt der Schlüssel zum Erfolg."

Die Vermittlung komplexer geldpolitischer Sachverhalte gegenüber der

Bevölkerung fördert nicht nur Vertrauen, sondern spielt eine

"Schlüsselrolle für die Entwicklung von Inflationserwartungen", so

Holzmann. Dies sei ganz wesentlich für die Übertragung

geldpolitischer Zinssignale auf Bankzinsen und letztlich Preise.

Bei der Volkswirtschaftlichen Tagung werden über 300 Teilnehmende

diese und weitere wichtige Fragen online und vor Ort diskutieren. Zu

den diesjährigen Vortragenden zählen: Rosa Lastra (Queen Mary

University of London), Athanasios Orphanides (Massachusetts Institute

of Technology) und François Villeroy de Galhau (Banque de France) -

neben vielen anderen führenden Persönlichkeiten aus Geldpolitik und

Wirtschaftsforschung.

Über die Volkswirtschaftliche Tagung

Die Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen Nationalbank

(OeNB) vernetzt seit vielen Jahrzehnten führende Persönlichkeiten im

Bereich Wirtschaftsforschung, Zentralbankwesen und Bankenaufsicht.

2024 erfolgt die Organisation gemeinsam mit dem bewährten

Kooperationspartner SUERF.

SUERF - The European Money and Finance Forum ist ein unabhängiges

Non-Profit-Netzwerk, das Zentralbanken, Aufsichtsbehörden,

Finanzinstitute, wissenschaftliche Institutionen und Finanzakteure

miteinander verbindet. Weitere Informationen unter: [www.suerf.org]

(http://www.suerf.org/)

Weitere Informationen zur diesjährigen Volkswirtschaftlichen

Tagung finden sich - wie auch die Anmeldemöglichkeit auf der

OeNB-Website unter: [www.oenb.at]

(https://www.oenb-events.at/en/oenb-i-suerf-annual-economic-conferenc

e-2024#io-content-registration)

Inhaltliche Fragen zur Konferenz bitte an:

María T. Valderrama, Leiterin des Referats Geldpolitik

Tel.: (+43) 676 5014749

maria.valderrama@oenb.at

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Maria-Elisabeth Faulmann

Pressesprecherin

(+43-1) 404 20-6900

maria-elisabeth.faulmann@oenb.at

www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0088 2024-06-10/13:05