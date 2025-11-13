|
13.11.2025 10:20:38
APA ots news: FMA veröffentlicht Bericht zur Lage der österreichischen...
APA ots news: FMA veröffentlicht Bericht zur Lage der österreichischen Versicherungswirtschaft 2025
Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat heute
ihren
jährlichen Bericht zur Lage der österreichischen
Versicherungswirtschaft veröffentlicht. Der Bericht analysiert die
Entwicklungen, Herausforderungen und Risiken des Sektors und gibt
einen Überblick über die Stabilität und Resilienz der Branche.
Highlights im Überblick (Werte per 30. Juni 2025):
-
Solvenzquote (Median): 264 % (Vorjahr 253 %)
-
Verwaltetes Vermögen: 130,2 Mrd. (+3,7 % ggü. Vj.)
-
Asset Allokation:
-
Anleihen-Anteil sinkt auf 34% (2025) von 46% (2019)
-
Illiquide Anlagen (Darlehen, Immobilien, Beteiligungen) steigen
auf 41% (2025) von 28% (2019)
-
Finanzsektor-Exposure:
-
Die Verflechtung mit dem Finanzsektor hat in den vergangenen 10
Jahren abgenommen
Die Versicherungsunternehmen zeigen sich laut FMA weiterhin gut
kapitalisiert. Die Solvenzquote liegt zum Stichtag 30. Juni 2025 bei
durchschnittlich 264% und damit deutlich über dem europäischen
Durchschnitt. Das verwaltete Vermögen ist auf 130,2 Mrd. gestiegen,
ein Plus von 3,7% gegenüber dem Vorjahr.
Allokation der Vermögenswerte
Die Allokation der Vermögenswerte hat sich in den letzten Jahren
markant verschoben. Während sich der in Staats- und
Unternehmensanleihen veranlagte Anteil von 46% (2019) auf 34% (2025)
verringert hat, ist im selben Zeitraum der Anteil illiquiderer
Anlagen wie Darlehen, Immobilien und Beteiligungen von 28% auf 41%
gestiegen - ein Trend der auch international zu beobachten ist. Das
Wachstum der Veranlagungen in Private Credit und Private Equity rückt
nunmehr stärker in den Fokus der europäischen Aufsichtsbehörden.
Verflechtung mit dem Finanzsektor
Die Verflechtung der österreichischen Versicherungsunternehmen
mit dem Bankensektor - in Krisenzeiten eine mögliche
Ansteckungsquelle - hat in den vergangenen 10 Jahren um etwa ein
Drittel abgenommen. Per 30.6.2025 steht das Banken-Exposure im
Direktbestand 17,2 Mrd. (2016: 24,6 Mrd.), wovon etwa die Hälfte (
8,5 Mrd.) auf österreichische Banken entfällt. Die Allokation ist je
nach Versicherungsunternehmen sehr heterogen.
Der vollständige Bericht ist auf der Website der FMA abrufbar:
Lage der österr. Versicherungswirtschaft - FMA Österreich
Rückfragehinweis:
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Boris Gröndahl
Telefon: +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0059 2025-11-13/10:15
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!