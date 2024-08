APA ots news: Österreich liegt bei Finanzbildung im internationalen Spitzenfeld

Nationalbank präsentiert Österreich-Ergebnisse einer

weltweiten Erhebung der OECD

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veröffentlicht

die Ergebnisse der dritten Erhebungswelle des Österreichteils zum

International Survey of Adult Financial Literacy (ISAFL), einer

weltweiten Erhebung der OECD zur Finanzbildung. Im internationalen

Vergleich liegt Österreich sowohl bei der Finanzbildung als auch beim

finanziellen Wohlbefinden im Spitzenfeld.

Österreich hat im Jahr 2021 die nationale Finanzbildungsstrategie

ins Leben gerufen, die ein koordiniertes Vorgehen zwischen

öffentlichen und privaten Institutionen zur Stärkung des finanziellen

Wohlbefindens der Bevölkerung anstrebt. Regelmäßige Erhebungen des

Finanzbildungsniveaus können zu solchen evidenzbasierten Strategien

maßgeblich beitragen. Eine der weltweit größten und regelmäßig

wiederkehrenden Erhebungen dieser Art ist der International Survey of

Adult Financial Literacy (ISAFL) der OECD. Teil dieser Umfrage ist

der von der OeNB in Auftrag gegebene Austrian Survey of Financial

Literacy (ASFL). Dieser bietet - in Kombination mit der OECD-Umfrage

- die einzigartige Möglichkeit, Finanzbildung und verwandte Konzepte

zu messen und international zu vergleichen.

Österreich im Spitzenfeld bei Finanzbildung

Finanzbildung (Financial Literacy) setzt sich nach Definition des

International Network on Financial Education (INFE) der OECD aus

Finanzwissen, finanziellem Verhalten und finanziellen Einstellungen

zusammen. Unter den 40 an der ISAFL teilnehmenden Ländern landet

Österreich auf dem zweiten Platz hinter Deutschland. Im Vergleich zur

letzten Erhebung aus dem Jahr 2019 zeigt sich zudem verbessertes

Finanzwissen, das sich auf intensivierte Finanzbildungsmaßnahmen u.

a. der OeNB sowie auf die mediale Präsenz wirtschaftlicher Themen

zurückführen lassen könnte. Die größten Schwierigkeiten im

Finanzwissen haben Befragte mit Fragen zur Risikodiversifizierung und

zum Zinseszins, also jenen Prinzipien, die vor allem für das

Investieren von Bedeutung sind. Im finanziellen Verhalten und den

finanziellen Einstellungen zeigen sich die Befragten im Durchschnitt

sorgfältig im alltäglichen Umgang mit Geld und geben häufig an, aktiv

Geld zu sparen. Jedoch setzt sich nur rund die Hälfte der Personen in

Österreich finanzielle Ziele und denkt in finanziellen Fragen

langfristig. Beim Finanzwissen lässt sich ein ausgeprägter Gender Gap

feststellen: Vor allem junge Frauen schneiden hier schlechter ab als

ihre männlichen Altersgenossen.

Hohes finanzielles Wohlbefinden im internationalen Vergleich

Finanzielles Wohlbefinden (Financial Well-Being) ist für die

OECD/INFE das oberste Ziel der Finanzbildung. Es umfasst eine

objektive Dimension, die das finanzielle Auskommen beinhaltet, sowie

eine subjektive Dimension, die Zufriedenheit mit der eigenen

finanziellen Situation betrifft. Unter 38 Ländern belegt Österreich

in dieser Kategorie wiederum den zweiten Platz hinter Deutschland.

Jeweils mehr als drei Viertel der Befragten gaben an, ihre

Lebenshaltungskosten nachhaltig decken und eine unerwartete Ausgabe

bewältigen zu können. Im subjektiven Wohlbefinden sieht jedoch nur

etwa die Hälfte der Befragten ausreichend finanziellen Spielraum zur

Erfüllung eigener Wünsche. Insgesamt zeigt sich ein ausgeprägt

positiver Zusammenhang zwischen Finanzbildung und finanziellem

Wohlbefinden, der jedoch je nach verfügbarem Haushaltseinkommen

variiert: Personen mit geringem Einkommen scheinen stärker von einem

soliden täglichen Umgang mit Geld zu profitieren und weniger vom

Wissen um abstrakte finanzielle Konzepte.

Die ersten Ergebnisse der dritten ASFL-Erhebungswelle stehen auf

der Website der OeNB als [Download ]

(https://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/reports/2024/repor

t-2024-13-financial-literacy-asfl.html)zur Verfügung.

Finanzbildungsangebote der OeNB

Die OeNB setzt sich auf vielfältige Weise für die Stärkung der

Finanzbildung in Österreich ein. Das Finanzbildungsangebot umfasst

u.a. Workshops und Materialien für Schüler:innen, Fortbildungen für

Lehrkräfte sowie eLearning. Besonders hervorzuheben sind die[ Lern-

und Sparziel-App "Meiki"]

(https://finanzbildung.oenb.at/inhalte/Meiki.html), [PIA - die

persönliche InflationsApp]

(https://finanzbildung.oenb.at/inhalte/PIA.html) sowie die ["FinCity

Adventures"]

(https://finanzbildung.oenb.at/inhalte/fincity-adventures/fin-city-ad

venture-inflation.html), eine Reihe von Online-Lernspielen.

OeNB-Podcast: [Schützt Finanzbildung vor der Schuldenfalle?]

(https://www.oenb.at/Presse/die-nationalbank-der-podcast/oenb-podcast

-folge-46.html)

