29.09.2025 10:20:38
APA ots news: "Phishing" auf der Jagd nach deinem Passwort - Die FMA-Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" klärt auf
Wien (APA-ots) - Wer kennt es nicht? "Klicken Sie hier, um Ihre Daten zu
bestätigen"
und schon ist es passiert. Immer häufiger werden Verbraucher.innen
Opfer sogenannter Phishing-Angriffe. Dabei versuchen Betrüger:innen
über verschiedene Wege wie etwa SMS oder E-Mail in den Besitz
persönlicher Daten und Passwörter zu gelangen. Wie Sie sich vor
solchen Angriffen schützen können und welche Gefahren hinter diesen
Betrugsmaschen stecken erfahren Sie im aktuellen Kurzvideo der FMA.
Die Videos "1 Minute - 1 Begriff" sind auf dem FMA-Instagram-
Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden.
Wie bei Instagram und Podcast wurde die FMA auch bei der
Videoproduktion wieder unterstützt von der Content Agentur Austria.
Diese ist ein Teil der Mediengruppe Wiener Zeitung und unterstützt
Bundeseinrichtungen sowie privatwirtschaftliche Unternehmen mit
Content-Dienstleitungen.
