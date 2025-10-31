Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
|
31.10.2025 09:55:18
APEC summit starts with China vowing to defend free trade
With US tariffs weighing heavily on global economy, Chinese President Xi Jinping is using a summit of Pacific Rim nations to position Beijing as a champion of free and open trade.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Summit Corporation PLCmehr Nachrichten
|
30.10.25
|China emerges as US ‘peer rival’ at Xi-Trump summit (Financial Times)
|
30.10.25
|Trump calls China’s Xi ‘great leader’ as summit begins (Financial Times)
|
29.10.25
|Hard questions loom at COP30 summit (Financial Times)
|
26.10.25