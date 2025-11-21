APM Automotive legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

APM Automotive hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat APM Automotive 545,5 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 545,2 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at