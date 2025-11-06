|
06.11.2025 06:31:29
Apollo Micro Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Apollo Micro Systems hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,93 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Micro Systems 0,520 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 2,25 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,61 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!