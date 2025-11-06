Apollo Micro Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Apollo Micro Systems hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,93 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Micro Systems 0,520 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 2,25 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,61 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at