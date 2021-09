Apple-Aktie im Plus: Apple lässt Epic Games nach wie vor nicht in den App Store

Wie Epic-CEO Tim Sweeney sagte, wurde er von Apple informiert, dass Spiele wie "Fortnite" erst wieder im App Store verfügbar sein werden, wenn der Rechtsstreit mit dem iPhone-Hersteller beendet ist.

In einem Brief hatte Sweeney Apple vergangene Woche aufgefordert, Epics Entwickler-Account wieder zu aktivieren, über den das Unternehmen die Software veröffentlicht. Apples Anwälte schrieben nun, dass Epics Account erst wieder aktiviert wird, wenn alle Rechtsmittel in dem Streit zwischen den beiden Unternehmen ausgeschöpft sind.

Die Apple-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 1,48 Prozent auf 145,54 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)