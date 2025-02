Apple Intelligence im Blick: Welche KI-Prioritäten die Apple-Aktie 2025 bewegen könnten

Apple setzt 2025 große Hoffnungen in die Weiterentwicklung seiner KI-Strategie. Ein durchgesickertes internes Memo gibt nun spannende Einblicke in die wichtigsten Prioritäten des Unternehmens.

• Geleaktes Memo enthüllt Apples neue KI-Strategie• Führungswechsel in der KI-Abteilung voraus• Apple Intelligence soll höchste Priorität haben

Laut einem Bloomberg-Bericht existiert eine geleakte Information, die verrät, dass Kim Vorrath, eine langjährige Software-Managerin bei Apple, in die KI-Abteilung wechseln soll. Vorrath hatte zuvor eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Vision-Pro-Software gespielt und soll nun als "wichtige Stellvertreterin" von Apples KI-Chef John Giannandrea agieren. Ihre neue Aufgabe werde es sein, die "künstliche Intelligenz und Siri auf Vordermann zu bringen", wie aus dem durchgesickerten Memo von Apples KI-Chef John Giannandrea laut Bloomberg hervorgeht. Die Versetzung zeigt, dass Apple Intelligence als eine der höchsten Prioritäten für das Unternehmen gilt.

Insbesondere zwei große Ziele sollen damit in den Fokus von Apple rücken: Eine umfassende Verbesserung des Sprachassistenten Siri und die Entwicklung eigener KI-Modelle. In den letzten Monaten hatte Apple in diesem Bereich zwar Fortschritte erzielt, hinkt jedoch noch hinter der Konkurrenz zurück. Apple hat es schwer, mit den Fähigkeiten von OpenAI, Meta Platforms und Alphabet mitzuhalten. Zudem hatte die Apple Intelligence Plattform einen langsamen und holprigen Start. Die neuen Prioritäten sollen Apple helfen, im Rennen um die KI-Hoheit aufzuholen und konkurrenzfähig zu bleiben.

Apples Weg von Siri zu "LLM Siri": Kommt jetzt der KI-Durchbruch?

Siri, Apples Sprachassistentin, galt lange Zeit als ein eher rudimentäres Tool, das oft hinter den Erwartungen zurückblieb. Nun kündigt sich jedoch eine große Veränderung an: Apple plant, Siri zu einem echten Chatbot umzubauen. Laut Bloomberg soll der Sprachassistent auf das Niveau von ChatGPT und Google Gemini gehoben werden. Das neue Projekt soll gemäß mehrerer Medienberichte den Namen "LLM Siri" (Large Language Model Siri) tragen. Diese Umstellung erfordert jedoch eine tiefgehende technische Überarbeitung, einschließlich einer neuen Engine, die es Siri ermöglichen soll, mit Nutzern in natürlicher Sprache zu kommunizieren.

Bisher war Siri zwar ein nützliches Tool, das jedoch häufig an seine Grenzen stieß. Mit der Einführung von "LLM Siri" könnte Apple eine der größten Schwächen des Assistenten endlich überwinden. Statt nur simple Befehle zu verstehen, dürfte Siri dann in der Lage sein, komplexe Konversationen zu führen - ähnlich wie ein menschlicher Gesprächspartner. Doch trotz dieser vielversprechenden Pläne könnte es noch eine Weile dauern, bis Apple den gewünschten Durchbruch erzielt hat. Bloomberg berichtet, dass das vollständige Modell frühestens 2026 erscheinen wird.

Apple Intelligence: Mehr als nur Siri?

Apple hat das KI-Paket Apple Intelligence im Oktober 2024 eingeführt, zunächst allerdings nur in den USA. Mit iOS 18.4, das im April 2025 erwartet wird, könnte Apple Intelligence auch in Europa, einschließlich Deutschland, verfügbar sein. Während Siri das Zugpferd der KI-Bemühungen bleibt, arbeitet Apple auch an weiteren Funktionen, die das gesamte Nutzererlebnis verbessern sollen. So wurden kürzlich KI-generierte Nachrichtenzusammenfassungen aus dem Angebot genommen, da sie fehlerhafte Ergebnisse produzierten - ein weiteres Beispiel für die Herausforderungen, mit denen Apple bei der Einführung seiner KI-Features konfrontiert ist.

Trotz dieser Stolpersteine scheint Apple zuversichtlich zu sein und investiert weiterhin in den Ausbau seiner KI-Kompetenz. Die geplanten Verbesserungen in den kommenden iOS-Versionen sollen dazu beitragen, Apple nicht nur als Technologieführer im Bereich der Smartphones, sondern auch im Bereich der künstlichen Intelligenz weiter zu etablieren.

Bringt die KI-Strategie die Apple-Aktie auf neue Höhen?

Mit der strategischen Verlagerung von Ressourcen und dem Fokus auf die Weiterentwicklung von Siri und eigenen KI-Modellen dürfte künstliche Intelligenz 2025 eine der wichtigsten Herausforderungen und Chancen für das Unternehmen darstellen. Ob "LLM Siri" den erhofften Erfolg bringt und wie die Aktie des Tech-Giganten auf die neue KI-Strategie reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Bisher lässt die Performance der Apple-Aktie seit Jahresbeginn zu wünschen übrig: Das Papier verlor an der NASDAQ bislang mehr als sieben Prozent auf 232,47 US-Dollar (Stand: 05. Februar 2025). Apple scheint jedoch fest entschlossen, seine KI-Ambitionen in den kommenden Jahren zu realisieren und die Konkurrenz auf dem digitalen Spielfeld herauszufordern.

Redaktion finanzen.at