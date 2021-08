Apple-Aktie konsolidiert seitwärts: Kann das neue iPhone 13 neue Impulse liefern?

• Apple-Aktie nach iPhone-Gerüchten auf Rekordniveau• iPhone-Keynote im September?• Analyst rechnet nicht mit bahnbrechenden Features

Apples iPhone-Keynote bereits im September?

Traditionell stellt der US-amerikanische Technologieriese Apple im September seine neuen iPhone-Modelle vor. Im vergangenen Jahr fand das Smartphone-Event erst im Oktober statt, weil der Konzern aufgrund von Lieferengpässen - ausgelöst durch die Corona-Pandemie - massiv in seinem Zeitplan hinterherhing. Dennoch erreichten die Verkaufszahlen nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe des iPhone 12 in all seinen unterschiedlichen Ausführungen einen neuen Rekord.

Apple-Aktie bewegt sich nach Rekordhoch seitwärts

Und die Vorbereitungen für das Nachfolgemodell scheinen bereits auf Hochtouren zu laufen: Kurz nachdem Apple Ende Juli die Bücher öffnete und seine Zahlen zum zweiten Quartal 2021 veröffentlichte, wurden Gerüchte darüber laut, dass der Tech-Gigant mit Sitz im kalifornischen Cupertino seine iPhone-Produktion massiv ausbauen will. Anschließend schickten Anleger die Anteilsscheine des iKonzerns aufwärts - und zeitweise sogar auf ein neues Rekordhoch von 150 US-Dollar. Seitdem bewegt sich der Kurs der Aktie tendenziell aber seitwärts. Zuletzt wurden Apple-Scheine noch bei 149,10 US-Dollar gehandelt (Schlusskurs vom 13. August 2021). Seit Jahresbeginn hat sich das Papier um rund zwölf Prozent verteuert.

Neue 5G-Modelle vor Veröffentlichung

Neue Impulse könnte aber die neue iPhone-Generation bringen. Sollte CEO Tim Cook seinen verzögerten Zeitplan mittlerweile aufgeholt haben und sich dem Halbleitermangel widersetzen können, ist bereits im nächsten Monat mit neuen Smartphones zu rechnen, die vermutlich auf den Namen iPhone 13 hören werden. Zwar ist das genaue Lineup der neuesten Ergänzung von Apples Produktportfolio noch nicht offiziell bekannt, die Gerüchteküche ist aber am Brodeln. So sind bereits mehrere iPhone 13-Leaks aufgetaucht. Ananda Baruah, Analyst beim Investmentunternehmen Loop Capital, hat ebenfalls relativ klare Vorstellungen von der neuesten Produktriege des Tech-Riesen. So soll neben der Standardausführung des iPhone 13 erneut eine Mini-Variante mit einem kleineren Display auf den Markt kommen. Auch die leistungsfähigen Pro- und Pro Max-Geräte wird Apple auf die neueste Generation aktualisieren, wie Baruah gegenüber "Investor’s Business Daily" erklärt. Damit würde das iPhone 13 in vier verschiedenen Ausführungen kommen, genau wie es bereits beim iPhone 12 der Fall war. In den neuen Geräten soll laut dem Experten erneut der Mobilfunkstandard 5G Anwendung finden. Dieser wurde erstmals in den 2020er-Modellen verbaut.

Größere Veränderungen erst 2022

Mit großen Überraschungen sei bei der diesjährigen iPhone-Keynote also nicht zu rechnen, wie Baruah prognostiziert. Für 2022 zeichnen sich dem Analysten zufolge aber deutliche Veränderungen ab. So soll das iPhone 14, das voraussichtlich im Herbst 2022 vorgestellt wird, ohne eine kleinere Mini-Variante auskommen. Damit wäre das Standard-Modell auch gleichzeitig das günstigste Einsteigermodell der zukünftigen Generation. Leistungsstärkere - und damit auch teurere - Geräte könnte Apple dann unter den Namenszusätzen "Pro", "Max" und erstmals "Ultra" bewerben.

Weitere Apple-Updates in diesem Herbst

Auch wenn bahnbrechende Veränderungen bei Apples neuester Smartphone-Generation nach Baruah damit bis nächstes Jahr warten müssen, so habe Cook auch für die diesjährige Keynote noch das ein oder andere Ass im Ärmel. Neben den neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörern AirPods 3 werde Apple im September außerdem dem iPad Mini und dem MacBook Pro ein Update spendieren. Laut dem Apple-Portal Macworld steht außerdem die neuste Version der Fitnessuhr Apple Watch in den Startlöchern. So sei für die Apple Watch 7 ein Redesign vorgenommen worden, außerdem könnten zusätzliche Farben angekündigt werden.

Ob die Gerüchte und Mutmaßungen tatsächlich der Wahrheit entsprechen, wird sich allerdings erst zeigen, wenn Apple wieder zur Keynote lädt. Auch bleibt abzuwarten, ob das Event erneut virtuell stattfinden wird oder ob erstmals seit Beginn der Pandemie wieder eine Produktvorstellung in Präsenz geplant ist. Allzu lang muss man sich aller Wahrscheinlichkeit nach aber nicht mehr gedulden, bis es hierzu Gewissheit gibt. Wedbush-Analyst Dan Ives nannte als möglichen Termin für die Produktvorstellung den 14. September, wie "Cult of Mac" berichtet.

Redaktion finanzen.at