April brachte deutlich weniger Industrieproduktion als vor einem Jahr

Die heimische Industrie produzierte im April um 1,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Gegensatz dazu gab es im Bauwesen ein Plus von 2,8 Prozent, teilte die Statistik Austria am Montag mit. Das Bauwesen lag damit aber immer noch unter dem Wert von 2021, als der aktuelle Index gestartet ist. Der gesamte produzierende Bereich (Industrie plus Bau) verbuchte damit im April arbeitstätig bereinigt im Jahresabstand einen Rückgang um 0,5 Prozent.

tsk/tpo