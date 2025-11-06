Aqua America präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aqua America lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 477,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aqua America 435,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at