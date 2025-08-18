Aramark Aktie

Aramark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W92R / ISIN: US03852U1060

18.08.2025 23:52:55

Aramark Reprices $730 Mln Term Loan, Cutting Interest Rate To Save On Annual Costs

(RTTNews) - Aramark (ARMK) has completed a favorable repricing of its $730 million 2028 Term Loan B, reducing the interest rate to SOFR plus 175 basis points, a 25 basis point decrease.

The move is expected to lower annual interest expenses without changing the company's debt, maturities, or covenants.

CFO James Tarangelo said the oversubscribed repricing highlights market confidence in Aramark's financial strength and future opportunities, adding that the savings provide greater flexibility to create shareholder value.

ARMK currently trades at $39.53 or 0.25% lower on the NYSE.

