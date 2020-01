Aramco-Kurs sinkt angesichts der Eskalation zwischen USA und Iran

Die Aramco -Aktie schloss am Sonntag auf dem tiefsten Stand seit dem Börsengang im Dezember. Alle Börsenplätze in den sechs Staaten des Golfkooperationsrates (GKR) schlossen am ersten Handelstag nach der Tötung des einflussreichen iranischen Top-Generals Kassem Soleimani durch die USA in den roten Zahlen. Der Handel in den muslimischen Golfstaaten findet von Sonntag bis Donnerstag statt.

Dow Jones Newswires