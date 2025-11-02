Wee Hur Holdings Aktie
WKN DE: A0NBYH / ISIN: SG1W55939399
|
03.11.2025 00:45:11
Aravest, Wee Hur complete S$160 million purchase of former Hotel Miramar Singapore
Price works out to S$465,100 per room; property to be rebranded DoubleTree by Hilton after renovation
