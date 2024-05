Arbeitsmarkt 2023: Teilzeitquote stabil, jede 4. Überstunde unbezahlt

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Reaktion ÖGB, 5. Absatz ---------------------------------------------------------------------

Die Beschäftigung hat im Vorjahr stark zugenommen, die Teilzeitquote blieb stabil und jede 4. Überstunde blieb unbezahlt. Laut der Arbeitsmarktstatistik für 2023 waren im Jahresdurchschnitt 4.483.000 Personen ab 15 Jahren erwerbstätig, um 40.400 mehr als 2022. Die Erwerbstätigenquote lag allerdings mit 74,1 Prozent nur minimal über dem Vorjahr (74,0 Prozent). Bei den 15- bis 64-jährigen Männern betrug sie 77,9, bei den Frauen waren es 70,3 Prozent, so die Statistik Austria.

Von den 15- bis 24-Jährigen Personen waren 53,1 Prozent erwerbstätig, in der Altersstufe 55 bis 64 waren es 57,3 Prozent, "womit der langfristige Trend zu einer längeren Verweildauer im Erwerbsleben fortgesetzt wurde", rechnete heute die Statistik Austria in ihrer "Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung und der Offene-Stellen-Erhebung" vor.

Die Teilzeitquote war im Jahresvergleich mit 30,9 Prozent geringfügig höher als 2022 (30,5 Prozent). Sie betrug bei Frauen 50,6 und bei Männern 13,4 Prozent. 2023 arbeiteten 40,3 Prozent aller teilzeitbeschäftigten Frauen aufgrund ihrer Betreuungsaufgaben für Kinder oder pflegebedürftige Erwachsene nicht in Vollzeit. Dieses Motiv war hingegen nur für 9,1 Prozent der Männer ausschlaggebend, so die Statistiker.

545.800 unselbstständig Erwerbstätige haben insgesamt 180,8 Mio. Über- oder Mehrstunden geleistet. Von den durchschnittlich 6,4 Überstunden pro Woche und Überstundenleistenden wurden nur 4,7 Stunden auch bezahlt. Fast jede vierte Überstunde (25,8 Prozent) blieb 2023 somit unbezahlt, rechnet die Statistik Austria vor.

ÖGB Bundesgeschäftsführerin Ingrid Reischl zeigte sich heute "entsetzt". "Das ist schlichtweg systematischer Lohnbetrug", ärgerte sie sich. Und sie rechnete in einer Aussendung vor: "Zusätzlich entgehen dem Staat dadurch 430 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen." Angesichts dieser Zahlen erteile die Bundesgeschäftsführerin des ÖGB den "Arbeitszeitverlängerungsfantasien" von Seiten der Wirtschaft erneut eine "klare Absage". "Die Arbeitszeit muss runter - und zwar bei vollem Lohnausgleich", so Reischl.

Die Zahl der Arbeitslosen ist von 2022 auf 2023 um 19.700 auf 240.900 Personen gestiegen. Die Anzahl der im Jahresdurchschnitt 2023 ausgeschriebenen Stellen lag mit 206.400 weiter auf einem sehr hohen Niveau, wenn auch deutlich unter dem Höchststand von 2022 mit 230.400 Menschen.

87,9 Prozent der Erwerbstätigen gingen 2023 einer unselbstständigen Tätigkeit nach, elf Prozent waren Selbstständige, weitere 1,1 Prozent arbeiteten unbezahlt im Familienbetrieb als mithelfende Angehörige. Von den unselbstständig Beschäftigten waren im Jahr 2023 insgesamt 71,7 Prozent im Dienstleistungssektor tätig. Auf Industrie und Gewerbe entfielen 27,4 Prozent, knapp eine von hundert unselbstständig erwerbstätigen Personen arbeitete in der Land- und Forstwirtschaft.

