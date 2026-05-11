Arbor Realty Trust legte Quartalsergebnis vor

Arbor Realty Trust lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Arbor Realty Trust 293,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 296,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at