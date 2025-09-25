|
25.09.2025 20:52:41
Arc Minerals Reports Greater H1 Loss
(RTTNews) - Arc Minerals (ARCM.L), Thursday reported a higher loss than the previous year in its results for the six months ended June 30, 2025.
The company's net loss increased from 0.5 million pounds to 2.3 million pounds over the previous year. The loss per share was 0.16 pence, down from 0.04 pence during the previous year. Administrative costs increased from 0.5 million pounds to 2.1 million pounds year over year.
The period's total comprehensive loss was 2.3 million pounds, up from 0.5 million pounds in the previous year.
ARCM.L closed Thursday's trading at 1.0750 GBP, down 0.0750 GBP or 6.52 percent on the London Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAnleger vorsichtig vor US-Inflationsdaten: US-Börsen geben nach -- ATX letztlich etwas leichter -- DAX beendet Handel schwächer -- Asiatische Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel etwas tiefer, während der deutsche Leitindex deutlicher abrutschte. Die US-Börsen präsentieren sich mit Verlusten. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag uneins.