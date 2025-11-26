NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
26.11.2025 14:50:00
Archer Aviation's FAA Certification Progress -- What Investors Need to Know Now
Archer Aviation (NYSE: ACHR) has been a divisive stock ever since it went public by merging with a special purpose acquisition company (SPAC) in September 2021. The bulls expected the electric vertical take off and landing (eVTOL) aircraft maker to revolutionize short-range flights, but the bears believed it would struggle to ramp up its production and narrow its losses.Archer's Midnight aircraft can carry a single pilot and four passengers, travel up to 100 miles on a single charge, and achieve a maximum speed of 150 miles per hour. It's promoting these drone-like aircraft as a greener, cheaper, and easier-to-land alternative to traditional helicopters.Image source: Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,90
|-1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX startet tiefer - DAX zum Auftakt wenig verändert -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen nur wenig Bewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.