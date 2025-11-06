Archer Daniels Midland gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Archer Daniels Midland hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Archer Daniels Midland noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Archer Daniels Midland 20,39 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at