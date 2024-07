Are We in an AI Bubble?

In this podcast, Motley Fool analyst Tim Beyers and host Mary Long talk about whether we're in an AI bubble, lofty tech valuations, and what an unchecked Sam Altman might mean for the rest of us.Then, Motley Fool analyst Sanmeet Deo and host Ricky Mulvey discuss energy drinks as investments, and whether Monster or Celsius deserves the title of top dog.To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. To get started investing, check out our quick-start guide to investing in stocks. A full transcript follows the video.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool