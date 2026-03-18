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18.03.2026 06:31:28
Arena Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Arena Group hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 28,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,62 USD, nach -2,850 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahr hat Arena Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 134,83 Millionen USD. Im Vorjahr waren 125,91 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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