Arista Networks Aktie
WKN DE: A11099 / ISIN: US0404131064
|
12.02.2026 22:38:11
Arista Networks, Inc. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Arista Networks, Inc. (ANET) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $955.8 million, or $0.75 per share. This compares with $801.0 million, or $0.62 per share, last year.
Excluding items, Arista Networks, Inc. reported adjusted earnings of $1.046 billion or $0.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 28.9% to $2.487 billion from $1.930 billion last year.
Arista Networks, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $955.8 Mln. vs. $801.0 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.62 last year. -Revenue: $2.487 Bln vs. $1.930 Bln last year.
Nachrichten zu Arista Networks Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Arista Networks Inc
Aktien in diesem Artikel
|Arista Networks Inc
|391,30
|-0,72%
