ARM Aktienanalyse: Größter Börsengang (IPO) des Jahres! Der Chipdesigner unter der Lupe.

ARM Holdings ist ein britisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Prozessorarchitekturen und Halbleitertechnologien spezialisiert hat. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1990 in Cambridge, Vereinigtes Königreich, und es hat sich seitdem zu einem der wichtigsten Akteure in der Halbleiterindustrie entwickelt.





Eine der bekanntesten Errungenschaften von ARM ist die Entwicklung der ARM-Architektur, die in einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen verwendet wird, darunter Smartphones, Tablets, Computer, Mikrocontroller, und IoT-Geräte. Die ARM-Architektur zeichnet sich durch ihre Energieeffizienz und Skalierbarkeit aus, was sie besonders für mobile Geräte und Embedded-Systeme attraktiv macht.





ARM ist jedoch kein Hersteller von Halbleiterchips, sondern lizenziert seine Architekturen und Technologien an andere Unternehmen, die dann eigene Chips entwickeln und produzieren. Dieses Geschäftsmodell hat dazu geführt, dass ARM-Technologien in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden, da sie von einer Vielzahl von Chip-Herstellern genutzt werden. Quasi jedes Smartphone und die Hälfte aller Tablets auf unserem Planeten sind mit dieser Technologie bestückt.









Im Jahr 2016 wurde ARM Holdings von der japanischen SoftBank Group übernommen, was zu Veränderungen in der Unternehmensstruktur und der strategischen Ausrichtung führte. Die Übernahme ermöglichte es ARM, seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weiter auszubauen und in neue Märkte wie das Internet der Dinge (IoT) und autonome Fahrzeuge vorzustoßen. Eine Rücknahme der Börsennotiz war die Folge, sodass nun das IPO im September umso erfreulicher gefeiert werden konnte. Es war mit einer starken Erstnotiz erfolgreich und ließ einen Großteil der Kunden, wie Apple, Nvidia, Intel oder auch Amazon zu Ankeraktionären werden.





Die Bedeutung von ARM Holdings in der Technologiebranche kann kaum überschätzt werden, da ihre Architekturen und Technologien das Herzstück vieler moderner elektronischer Geräte bilden. Mit ihrer Innovationskraft und ihrem Einfluss wird ARM Holdings voraussichtlich auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Welt der Halbleiter und der mobilen Technologien spielen. Seit 2017 schreibt man die Firma nur „arm“ und kann nun im Ranking der Chipwerte mit einer Marktkapitalisierung von rund 60 Milliarden weiter nach vorn und auf die Wettbewerber blicken.





Was ist für die Zukunft zu erwarten und wie stellt sich die recht junge Charttechnik dar? Dies zeigt uns Roland Jegen mit dem Freestoxx-Tool zum Ende des Videos.





Das Video zur ARM Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist ARM das Thema des Tages, anbei das Video:

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









