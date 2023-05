Aroundtown-Aktie deutlich tiefer: Baader Bank senkt Aroundtown auf "Add" - Center Parcs-Verkauf steht wohl zur Debatte

Im ersten Quartal habe das Immobilienunternehmen Aroundtown SA noch ein solides operatives Ergebnis (FFO) ausgewiesen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Lauf des Jahres dürfte dieses aber sinken wegen höherer Finanzierungskosten. Wegen der bevorstehenden Herausforderungen sei die Aktie trotz ihrer massiven Kursverluste und des schon deutlichen Abschlags kein so deutlicher Kauf mehr.

Aroundtown eruiert wohl Milliardendeal für europäische Center Parcs

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown erwägt zum Schuldenabbau Insidern zufolge den Verkauf eines Teils seiner Ferienparks in Europa. Aroundtown habe die auf Immobilien spezialisierte Investmentbank Eastdil Secured damit beauftragt, die unter dem Namen Center Parcs bekannten Ferienressorts an den Mann zu bringen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und bezog sich dabei auf informierte Personen. Einige Kaufinteressenten seien zu einer zweiten Bieterrunde eingeladen worden. Die Ferienressorts könnten Aroundtown demnach bis zu 1,1 Milliarden Euro einbringen.

Auf die Informationen angesprochen, verwies der Konzern auf eine Reihe laufender Prozesse. Die im MDAX notierte Aroundtown-Aktie grenzte ihre Kursverluste als Reaktion auf den Bericht auf 3,2 Prozent ein.

Aktuell verkaufen nicht wenige Immobilienkonzern Objekte in großem Stil, da viele in der Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre hohe Schulden angehäuft hatte. Das bereitet teils Probleme, da die Refinanzierung nach dem starken Anstieg der Zinsen teuer ist.

Aroundtown-Aktien verlor im XETRA-Handel letztlich 2,8 Prozent auf 0,9498 Euro.

MÜNCHEN / LUXEMBURG (dpa-AFX)