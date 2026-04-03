Orbit Corporation Aktie
WKN DE: A0M7Q9 / ISIN: INE628H01015
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03.04.2026 13:55:28
Artemis II astronauts leave Earth's orbit, rocket towards Moon
Artemis II astronauts have officially begun their journey to the Moon after conducting a successful thruster firing. Humans are set to fly around the Moon for the first time in over 50 years.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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