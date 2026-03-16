ARTNER: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ARTNER präsentierte in der am 13.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Das EPS wurde auf 22,20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ARTNER 29,10 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 3,15 Milliarden JPY gegenüber 2,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 118,47 JPY gegenüber 118,64 JPY im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,05 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11,13 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at