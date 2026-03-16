|
16.03.2026 06:31:29
ARTNER: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
ARTNER präsentierte in der am 13.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Das EPS wurde auf 22,20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ARTNER 29,10 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 3,15 Milliarden JPY gegenüber 2,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 118,47 JPY gegenüber 118,64 JPY im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,05 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11,13 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.