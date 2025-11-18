ARYZTA Aktie

WKN DE: A0Q4FN / ISIN: CH0043238366

18.11.2025 07:00:03

ARYZTA to confirm FY 2025 performance in January

ARYZTA to confirm FY 2025 performance in January

18.11.2025 / 07:00 CET/CEST

About ARYZTA
ARYZTA AG (‘ARYZTA’) is an international bakery company with a leadership position
in convenience bakery. ARYZTA is based in Schlieren, Switzerland, with operations in
Europe, Asia, Australia and New Zealand. ARYZTA is listed on the SIX Swiss Exchange
(SIX: ARYN)


Language: English
Company: ARYZTA AG
Ifangstrasse 9
8952 Schlieren
Switzerland
Phone: +41 (0) 44 583 42 00
E-mail: info@aryzta.com
Internet: http://www.aryzta.com
ISIN: CH0043238366
Valor: 4323836
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2231236

 
