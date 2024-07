Asahi Eito legte Quartalsergebnis vor

Asahi Eito hat am 12.07.2024 die Bücher zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -54,660 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 964,6 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,9 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at