Asahi Group legte Quartalsergebnis vor

Asahi Group hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,03 Prozent auf 5,39 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at