ASAHI INTECC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ASAHI INTECC lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34,37 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,98 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ASAHI INTECC im vergangenen Quartal 36,06 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASAHI INTECC 31,18 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at