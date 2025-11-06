Asahi Kasei: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asahi Kasei hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 34,27 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Kasei 18,87 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 748,05 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 754,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at