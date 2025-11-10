ASE Industrial Holdings Aktie

WKN DE: A2JH8Q / ISIN: US00215W1009

<
10.11.2025 09:34:37

ASE Technology October Revenue Climbs

(RTTNews) - ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX), a Taiwanese provider of semiconductor manufacturing services, on Monday reported a rise in revenue for the month of October.

For the month of October, the company posted revenue of $1.980 billion, higher than $1.766 billion in the same period last year.

For the month of September, ASE Technology registered revenue of $1.995 billion.

