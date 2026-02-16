Aluminiumpreis

Geändert am: 16.02.2026 08:01:34

ATX und DAX vor festerem Start -- Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Montag zulegen. Die wichtigsten asiatischen Indizes steigen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag zulegen.

Der ATX tendiert vorbörslich zu leichten Aufschlägen.

Die europäischen Aktienmärkte werden zu Wochenbeginn gut behauptet erwartet. Während in Asien die Börsen in China und Südkorea geschlossen bleiben, wird auch an der Wall Street nicht gehandelt. In den USA wird Washington's Birthday zelebriert, gewöhnlich sind damit die Umsätze an den Börsen rund um den Globus niedriger.

Auch der Blick auf den Kalender bietet keinen Impulsgeber an. Die am Vormittag anstehende Industrieproduktion Dezember für die Eurozone wird mit einem Rücksetzer um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet. Die Berichtssaison legt zum Wochenstart eine Pause ein.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften zum Wochenstart zugreifen.

So zeigt sich der DAX rund eine Stunde vor Handelsstart etwas höher.

Nach der wechselhaften Vorwoche zeichnet sich für den DAX am Montag ein stabiler Start ab. Am vergangenen Donnerstag war der Dax bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit in Sichtweite seines Rekords von gut 25.507 Punkten gekommen. Letztlich scheiterte jedoch dieser Ausbruchsversuch über die Charthürde im Bereich von 25.000 Punkten. Am Freitag verteidigte der DAX immerhin seine 21-Tage-Linie.

KI-Sorgen bleiben in vielen Branchen heisses Thema. JPMorgan-Stratege Mislav Matejka rät unter den Sektoren mit "KI-Kannibalisierung" zur besonderen Vorsicht bei Software, Dienstleistungen und Medien.

WALL STREET

An der Wall Street präsentierten sich uneinheitlich.

Der Dow Jones bewegte sich überwiegend in der Gewinnzone, gab zum Handelsschluss einen Großteil der Gewinne aber wieder ab und gewann letztlich noch 0,10 Prozent auf 49.500,93 Punkte.
Der NASDAQ Composite neigte in der zweiten Sitzungshälfte unterdessen zur Schwäche und rutschte um 0,22 Prozent auf 22.546,67 Zähler ab.

Am US-Aktienmarkt ist am Freitag eine Erholung von den deutlichen Vortagesverlusten nicht geglückt. Risiko raus, schien das Motto der Marktteilnehmer vor dem verlängerten Wochenende zu lauten. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Ein im Januar geringerer Anstieg der Inflation als erwartet gab am Freitag zwar etwas Hoffnung auf sinkende Zinsen, half dem Aktienmarkt aber letztlich nicht wirklich.

Am Vortag hatten schon erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen grosser KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung an den Börsen getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen präsentierten sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.

So gibt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise 0,24 Prozent nach auf 56.806,41 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite aufgrund des chinesischen Neujahrsfest geschlossen.

In Hongkong gewann der Hang Seng letztlich 0,52 Prozent auf 26.705,94 Zähler. Hier fand lediglich ein verkürzter Handel statt.

In der vergangenen Woche ging es nach überwiegend erfolgreichen Tagen vor dem Wochenende nach unten. Belastend wirken weiterhin Ängste vor disruptiven KI-Anwendungen. Die am Freitagnachmittag vorgelegten US-Inflationsdaten könnten in der neuen Woche hingegen leicht stützend wirken.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
