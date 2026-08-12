Asmedia Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Asmedia Technology ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asmedia Technology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asmedia Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 86,2 Millionen USD im Vergleich zu 109,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at