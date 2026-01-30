30.01.2026 06:31:29

ASML: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ASML äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,31 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,88 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 8,91 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 11,22 Milliarden USD ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 27,91 USD. Im letzten Jahr hatte ASML einen Gewinn von 20,82 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ASML mit einem Umsatz von insgesamt 36,87 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 30,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 20,59 Prozent gesteigert.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 29,24 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 38,16 Milliarden USD ausgegeben.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

