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16.10.2026 06:31:29
ASML präsentierte Quartalsergebnisse
ASML hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,90 USD, nach 6,42 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,42 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,16 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 13,20 Milliarden USD gesehen.
Redaktion finanzen.at
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