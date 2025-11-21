ASP Isotopes zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ASP Isotopes ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ASP Isotopes die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 4,9 Millionen USD gegenüber 1,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at