|
05.12.2025 09:01:27
Assa Abloy Buys Sargent And Greenleaf
(RTTNews) - Assa Abloy (ASS.L), a Swedish provider of locks, doors, gates, entrance automation, and many others, said on Friday that it has acquired Sargent and Greenleaf, an American provider of high-security mechanical and electronic locking solutions and safe hardware.
The acquisition is expected to add to the earnings of Assa Abloy. Nico Delvaux, CEO of Assa Abloy, said: "This acquisition delivers on our strategy to strengthen our position in mature markets through adding complementary products and solutions to our core business."
For 2024, Sargent and Greenleaf posted sales of $45 million.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.