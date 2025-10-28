Depomed Aktie

Depomed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N4B9 / ISIN: US04545L1070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 14:35:50

Assertio Holdings Appoints Director Mark Reisenauer To Succeed Brendan O'Grady As CEO

(RTTNews) - Pharmaceutical company Assertio Holdings, Inc. (ASRT) announced Tuesday that its Board of Directors has appointed director Mark Reisenauer as the Company's Chief Executive Officer, effective immediately.

As part of this transition, current CEO Brendan O'Grady will be departing the Company.

Reisenauer, who joined Assertio's Board in January 2025, has more than 30 years of experience successfully commercializing and launching products in the oncology space. He previously served as President of U.S. Commercial at Astellas Pharmaceuticals Inc.

Earlier at Astellas, he built the U.S. Oncology Commercial Franchise. Before that, he was Senior Vice President and Chief Commercial Officer at Micromet, Inc. (acquired by Amgen).

Reisenauer also held senior roles at Abbott Laboratories, where he led global commercialization, licensing, and R&D strategy for oncology products and co-chaired the Oncology Therapeutic Executive Committee.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Depomed Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Depomed Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen