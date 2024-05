AssetMark Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AssetMark Financial hat am 01.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 190,3 Millionen USD gegenüber 176,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at