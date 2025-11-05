Astec Industries Q3 Loss Narrows, Sales Improve

(RTTNews) - Astec Industries Inc. (ASTE), a manufacturer of specialized equipment, on Wednesday reported lower loss for the third quarter, primarily helped by growth in revenue.

Net loss for the quarter narrowed to $4.2 million, or $0.18 per share, from a $6.2 million loss, or $0.27 per share, in the same period last year.

Excluding one-time items, the company posted earnings of $10.8 million or $0.47 per share.

Operating income improved to $1.1 million from a $7.2 million loss a year ago.

Net sales rose to $350.1 million from $291.4 million last year.

On Tuesday, Astec shares closed at $46.41, down 0.85%.