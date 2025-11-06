ASTMAX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ASTMAX hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10,55 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5,74 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 6,40 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASTMAX 6,62 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at