DAIICHI SANKYO Aktie

DAIICHI SANKYO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JPH1 / ISIN: US23381D1028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Klinische Studie 06.10.2025 14:36:00

AstraZeneca im Plus: Krebsmittel erzielt bedeutende klinische Erfolge

AstraZeneca im Plus: Krebsmittel erzielt bedeutende klinische Erfolge

Das Krebsmedikament Datroway von AstraZeneca und Daiichi Sankyo hat in einer klinischen Studie im Spätstadium statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserungen für Patientinnen gezeigt, die an Brustkrebs erkrankt sind.

Das Präparat sei an Patientinnen mit metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs erprobt worden, für die eine Immuntherapie nicht in Frage gekommen sei, teilten die Unternehmen mit.

Studiendaten zeigten, dass das Medikament eine klinisch bedeutsame Verbesserung sowohl des progressionsfreien Überlebens als auch des Gesamtüberlebens bewirkte.

Das Sicherheitsprofil stimmte mit früheren klinischen Studien mit Datroway zur Behandlung von Brustkrebs überein, so die Unternehmen. Die Daten werden auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorgestellt und den Zulassungsbehörden übermittelt.

Datroway wird auch zur Behandlung von Lungenkrebs eingesetzt.

Die AstraZeneca-Aktie notiert in London zeitweise 1,01 Prozent höher bei 127,78 GBP.

DJG/DJN/rio/kla

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

AstraZeneca-Aktie unbewegt: Tezspire soll wohl bald in der EU zugelassen werden
AstraZeneca-Aktie verliert: COPD-Studie mit Fasenra verfehlt wichtiges Ziel
AstraZeneca-Aktie gewinnt: AstraZeneca strebt breiteren Anlegerkreis über NYSE-Listing an

Bildquelle: Oli Scarff/Getty Images

Nachrichten zu DAIICHI SANKYO CO LTD (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.