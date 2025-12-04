04.12.2025 12:43:38

Astrid Maier wird Vize-Chefredakteurin der dpa

HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Presse-Agentur beruft Astrid Maier zum 1. Januar 2026 zur Stellvertreterin des Chefredakteurs Sven Gösmann. Der Aufsichtsrat der dpa beschloss die Personalie auf seiner Dezember-Sitzung in Hamburg, wie die Nachrichtenagentur mitteilte. Die 50-Jährige ist seit Oktober 2023 bereits eine von drei stellvertretenden Chefredakteurinnen.

Jutta Steinhoff als Chefin Netz und Silke Brüggemeier als Chefin Visuelles bleiben weiter stellvertretende Chefredakteurinnen. Zur erweiterten Redaktionsleitung gehören zudem weiterhin Stefanie Koller als Head of Newsroom sowie Susanne Goldstein, Leiterin Change und Organisationsentwicklung.

Chefredakteur Gösmann hebt Bedeutung von KI hervor

Maier bleibt auch in ihrer neuen Funktion für die Strategie der Redaktion und die Entwicklung neuer sowie die Weiterentwicklung bestehender dpa-Produkte verantwortlich. Ein Schwerpunkt soll dabei auf dem Einsatz Künstlicher Intelligenz liegen.

Chefredakteur Gösmann betonte, dass Maier wesentlich zur Weiterentwicklung der dpa-Redaktionen beigetragen habe. Der dpa-Rechercheassistent sei eine in der Medienbranche anerkannte KI-Anwendung und zeige, wie Agenturjournalismus im KI-Zeitalter gedacht werde.

Maier wurde 1975 im rumänischen Suceava geboren. Nach einem China-Studium in Köln und Peking volontierte sie bei der "Financial Times Deutschland" und berichtete dort später als Telekom-Korrespondentin. Weitere Stationen führten sie zum "Manager Magazin" und zur "Wirtschaftswoche". 2019 wurde sie Chefredakteurin des Netzwerks Xing. Seit Oktober 2023 arbeitet sie für die dpa.

Höpfner erhält Gesamtprokura

Zudem teilte die dpa mit, dass Vertriebsleiter Christopher Höpfner (52) zum Prokuristen bestellt wurde. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats werde ihm Gesamtprokura übertragen. Als Chief Revenue Officer gehört Höpfner zum engen Führungskreis des Unternehmens und berichtet direkt an dpa-CEO Peter Kropsch. Er ist insbesondere für Vertragsbeziehungen zu Kernkunden und Eigentümern zuständig.

Höpfner, Jahrgang 1973, arbeitete zuvor viele Jahre im Vertriebsmanagement bei Gruner + Jahr/RTL Deutschland. 2025 kam er zur dpa und übernahm zum 1. Juli die Leitung des Vertriebs In- und Ausland./svv/DP/men

