Astron Paper and Board Mill informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Astron Paper and Board Mill hat am 29.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,31 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 784,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 915,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,410 INR. Im Vorjahr hatten -5,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,94 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 3,11 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at